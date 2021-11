La Lotería de Navidad es algo que miles de españoles comparten, literalmente, cada año, especialmente en tiempos en que puede costarnos un poco más desembolsar los 20 euros que cuesta un décimo de este sorteo. Sin embargo, no es raro que este tipo de repartos terminen en conflicto en caso de que uno de los números adquiridos resulte premiado. Por eso es importante hacer las cosas bien desde el principio. ¿Se puede compartir un décimo de Lotería de navidad? ¿Cómo hacerlo legalmente para evitar problemas?

Compartir décimos de Lotería de Navidad es una costumbre muy asentada en nuestro país y no es raro que acumulemos participaciones en distintos círculos sociales sin tener del todo claro cuántas son y a qué números se corresponden. De hecho, un 75 por ciento de los españoles compartimos nuestros décimos. Esta circunstancia no tendría por qué influir a la hora de cobrarlo si todas las partes obraran de buena fe, pero la experiencia demuestra que, cuando la división de participaciones no está clara, pueden surgir problemas.