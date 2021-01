Cómo desatascar un inodoro con métodos caseros

Un truco casero para desatascar un inodoro consiste en arrojar a través de su desagüe uno o varios cubos de agua caliente. Esta sencilla técnica puede acabar con atascos menores y también se utiliza cuando el agua corriente no funciona o cuando la cisterna está estropeada y no carga correctamente, por lo que no ocurre nada cuando accionamos el botón. Eso sí, cuando el agua esté muy estancada, no conviene agravar el problema y provocar que se desborde. La mejor forma de que este truco funcione es arrojando el agua con rapidez para que empuje el atasco. El agua caliente funciona especialmente bien (mejor que el agua fría) porque ayuda a disolver el bloqueo.