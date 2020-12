Cómo elegir un secador de pelo: cosas que tener en cuenta

Elegir un secador de pelo a tu medida dependerá de distintos factores y de tus necesidades concretas. Puede que no merezca la pena que inviertas en un modelo profesional si no haces nada especial con tu pelo, si no tienes una gran cantidad de cabello (y, por tanto necesitas no necesitas una gran potencia para evitar perder demasiado tiempo en esta tarea) o si, simplemente, esta no es tu prioridad en la vida.