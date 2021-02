Durante la limpieza de la casa tendemos a dejar olvidados los rincones más inaccesibles o más difíciles de sanear. A veces es por falta de tiempo y, otras, simplemente no tenemos muy claro cómo hacerlo. Te contamos cuáles son las aquellas zonas del hogar donde más tiende a acumularse la suciedad y cómo quitarla fácilmente.

Los radiadores

Los pelos de las mascotas

Si tienes perro o gato, sabrás que es sorprendente lo rápido que se multiplican sus pelos, y están hasta en las zonas más impensables. Un truco para quitarlos de las esquinas o los muebles donde quedan pegados y no consigues hacerlo con el aspirador, es usar cinta adhesiva. Si la envuelves alrededor de un rollo de pintar, por ejemplo, te será más fácil para pasarla por alfombras y otras superficies.

Campana extractora

Es la pesadilla de mucha gente. Acumula suciedad cada vez que cocinamos y sin embargo no la solemos limpiar con cada uso como hacemos con los cubiertos o las sartenes. Lo primero que debes tener claro es que no debes usar nunca un estropajo porque rayarás el metal. Usa un trapo o una bayeta y dale con desengrasante o en su defecto el vinagre, que hace la misma función y mata los malos olores. Si no tienes mucho tiempo puedes meter la parte desmontable en el lavavajillas, pero nunca con el resto de la vajilla.