Métodos para eliminar la suciedad de los toldos

Limpieza de un toldo: trucos para alargar su vida útil

En realidad, limpiar uno de estos aparatos no es nada complicado y normalmente no hace falta desmontar el toldo para limpiar. Eso sí, debemos usar los productos adecuados y ser constantes, evitando que la suciedad se acumule durante mucho tiempo. Lo mejor es que los toldos queden recogidos cuando no sean necesarios, especialmente en caso de lluvia, viento o nieve. Con todo, si nos sorprende la lluvia y el toldo permanece abierto, no lo recojas hasta que esté completamente seco, ya que, de lo contrario, podría generarse moho.