El arte de limpiar una tostadora por dentro: cepillo de dientes, agua con limón y vinagre

Es uno de los pequeños electrodomésticos con más uso en cualquier hogar y, a la vez, uno de los más difíciles de limpiar adecuadamente: la tostadora es nuestra fiel compañera durante el desayuno, la merienda... en realidad, durante cualquier comida (sobre todo cuando no tenemos nada en la nevera), y facilita enormemente la tarea de calentar o tostar pan (o incluso de hacernos un buen sandwich) sin pasarnos de la raya y mientras hacemos otras cosas. Por eso es normal que este aparato acumule residuos rápidamente y que éstos sigan quemándose cada vez que le demos uso. Para evitarlo, nada mejor que un buen mantenimiento y una limpieza regular. ¿Cómo limpiar una tostadora de forma adecuada? ¿Basta con sacudirla para dejarla reluciente?

Cómo limpiar la tostadora: consejos para una limpieza eficaz

Limpiar una tostadora no tiene demasiado misterio pero, si queremos darle una larga vida a este electrodoméstico, deberemos ser constantes con este proceso y no dejar que se acumule suciedad. A veces nos cuesta ser conscientes de ello porque las pequeñas migas van acumulándose internamente y, sencillamente, no vemos la cantidad de residuo que se acumula en el interior. Si te atreves a echar un vistazo, estamos seguros de que te sorprenderás y estarás más que motivado para dejar tu tostadora limpia y reluciente.