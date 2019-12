Sentadillas, flexiones y abdominales: cómo ponerse en forma antes de los atracones navideños

Lo que sí mantienen todos los expertos por igual es el hecho de no exigirse demasiado, ni ponerse metas no realistas: en tan poco tiempo no se podrán conseguir resultados increíbles, pero es bueno crear una rutina de actividad que pueda compensar en cierta medida los excesos. Además, recomiendan que por mucho ejercicio que se haga, se debe disfrutar de estas fiestas con moderación y no comer por comer, sabiendo controlarnos.