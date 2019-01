¿Cómo se puede sacar a Julen del pozo?

Hasta 100 personas trabajan sin descanso en el rescate de Julen, el niño de dos años que ayer cayó a un pozo en Totalán, Málaga. Por ahora no hay rastro de él, solo de su bolsa de chucherías. Los expertos barajan varias formas de sacarlo de allí. No obstante, no se podrá determinar hasta que no se sepa a que altura exactamente está.