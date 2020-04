Nacional, rural y sin turistas extranjeros: el verano poscoronavirus

Este verano no veremos playas en las que no cabe un alfiler. Tampoco será momento para hacer un gran viaje a Nueva York o un crucero por los fiordos noruegos. Los alemanes no abarrotarán los chiringuitos de Mallorca. El verano poscoronavirus tiene sus propias normas y, poco a poco, vamos conociendo cómo podremos irnos de vacaciones, si la pandemia se mantiene bajo control.