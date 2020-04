Sanidad: "Hay muchos casos leves que no están en estas cifras de casos que estamos dando"

Los datos y la tendencia en España de las cifras del coronavirus se mantienen o se reducen, según ha informado María José Sierra, doctora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la rueda de prensa telemática posterior a la reunion mantenida en Moncloa y en la que han comparecido los responsables del Comité de Gestión Técnica por la crisis del coronavirus. No obstante, ha admitido que hay casos leves que no se están incluyendo en las cifras porque no se han diagnosticado.