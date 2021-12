Decenas de personas buscan en Badajoz a Pablo Sierra , el estudiante de medicina desaparecido la noche del pasado jueves. Están haciendo una labor muy ardua porque no hay pistas claras sobre el paradero del chico. “Cada vez es más complicado”, admite Jerónimo Hernández Sánchez, coordinador jefe de protección civil.

“Cada vez es más complicado porque no tenemos datos suficientes que nos digan donde ha estado de una manera veraz”, ha admitido el coordinador de Protección Civil.

La policía nacional, la Guardia Civil con perros especializados y los voluntarios de Cruz Roja no han dejado de buscar a Pablo Sierra desde el pasado viernes. Han recorrido cientos de kilómetros. Han rastreado la ribera del Guadiana y han barrido la ciudad de Badajoz sin éxito.

“Es complicado porque no lo encuentras. Tienes esa frustración de que va pasando el tiempo y no lo encuentras”, señala Hernández Sánchez que no pierde la esperanza de poder encontrarlo en un breve plazo.