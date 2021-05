La que se avecina: lo que dice la ley de las reuniones de vecinos por zoom y whatsApp a partir del lunes

Más de un año y medio llevan los propietarios sin celebrar las Juntas , donde se discuten asuntos tan importantes como las cuentas, los conflictos con los vecinos morosos , la renovación del presidente o una derrama . Para poner en marcha el funcionamiento de las comunidades de vecinos. Sin embargo, no todos los vecinos están en condiciones de hacerlo. Hay personas sin capacidad tecnológica o conocimiento para ello debido a su edad o sus circunstancias . ¿Qué ocurrirá en esos casos?

No solo los vecinos podrán oponerse si no tienen la capacidad técnica o la pericia para participar en una reunión a distancia. En esos casos, el Real Decreto recién publicado en el BOE establece que no será obligatorio convocar juntas de propietarios hasta el día 31 de diciembre de 2021. Hasta esa fecha tendrían que esperar para reunirse de forma presencial.