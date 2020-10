El millar de asistentes deberán acudir con mascarilla y usar gel hidroalcohólico, pero no será necesario que guarden la distancia de seguridad; podrán beber alcohol y entrar al recinto siempre y cuando no tengan síntomas de covid19 y den negativo en el test, tal y como han han avanzado este domingo el presidente de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), Lluís Torrents, y el médico internista de Can Ruti Boris Revollo, en una entrevista en el programa 'Via Lliure' de Rac1.