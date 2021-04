Condena 'manada de Sabadell': 31 años de prisión para el autor de la agresión sexual y 13 años para otros dos

En su sentencia, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona impone 31 años de cárcel a uno de los acusados, como autor material de una agresión sexual y cooperador necesario de las otras dos violaciones que sufrió la menor por parte de un hombre que no ha sido identificado y de otro que está huido de la justicia.

Asimismo, condena a trece años y medio a dos de los procesados que presenciaron las violaciones, por no evitarlas y por contribuir al clima de terror que propició la agresión sexual múltiple.

Los hechos sucedieron la madrugada del 2 al 3 de febrero de 2019 cuando la víctima, que entonces tenía 18 años, fue abordada a la salida de un bar por un hombre no identificado que, tras agredirla, la condujo a la fuerza a una nave abandonada donde había otros cinco individuos y, por turnos, la violaron entre tres de ellos. Durante el juicio, en el que la víctima tuvo que soportar las duras preguntas y dudas sobre su testimonio por parte del fiscal y de la defensa de los acusados, el acusado principal admitió que había mantenido relaciones sexuales con la víctima, pero aseguró en todo momento que estas fueron consentidas . Según su versión mantenida durante el juicio la víctima se habría "abalanzado" sobre él, a raíz de lo cual habrían mantenido una "relación sexual consentida" .

La joven también relató el infierno que vivió el día de la violación, en su declaración durante el juicio: "Les suplicaba que no hicieran nada. Temía por mi vida. Si habían sido capaces hacer todo eso, no sabía si iban a matarme", afirmó. Detalló cómo al salir del bar uno de los hombres la agredió sexualmente: "Se abalanzó sobre mí por detrás y me puso contra la esquina", y después la llevó hacia una nave abandonada, donde estaban el resto de sospechosos.