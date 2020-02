Es condenada a 3 años de prisión por amenazar a su ex con difundir imágenes sexuales en Las Palmas

La resolución del magistrado

En relación a ello, el juez expone que estas fotografías y conversaciones "no estaban destinadas a ser públicas entre terceras personas ajenas a los interesados". Además el tribunal indica que, desde el 29 de julio del año 2010 hasta octubre del 2011, la acusada dirigió a su ex marido repetidos requerimientos por correo electrónico y por teléfono "haciéndole saber que estaba en posesión de las fotografías y las conversaciones, y que iba a enviarlo al colegio de las hijas de éste y de su actual pareja, a su centro de trabajo, y distribuirlo entre familiares y allegados, si no le entregaba entre 400 y 500 euros mensuales y sufragaba la obtención del carné de conducir por la hija común".