Condenadas por vejar y agredir a una mujer que viajaba con su hijo en el metro: "¡Qué asco de inmigrantes!"

No obstante, una de las encausadas cuenta con una condena impuesta en 2020 por violencia en el ámbito familiar que no computa al ser posterior a los hechos objeto de este procedimiento penal.

Insultos racistas

La mujer venezolana no contestó a las "provocaciones" y, pese a ello, las dos acusadas continuaron profiriendo frases despectivas como: "debe de ser rumana porque no se entera de nada", "estoy que me meo. No aguanto más, pues puedes mear el carrito del niño, jaja". "Es buena idea, lo mismo me meo en el carro. "¡qué asco de inmigrantes", "cada vez que viajo por la mañana el metro está lleno de negros y extranjeros de mierda".