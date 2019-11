El parricida de Arcos condenado a 23 años de cárcel por matar a su bebé

Agarró a su indefenso bebé de nueve meses, le tapó la cara, la nariz, lo apretó de tal manera que acabó con su vida. Decía que oía voces que le pedían que lo hiciera, que llegaba el Apocalipsis. Su pareja en ese momento intentó detenerle pero la pegó. El bebé no tuvo ninguna oportunidad a merced de su padre que ahora ingresará en un centro psiquiátrico. Un padre que al principio dijo que lo había matado por accidente.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar a su ex pareja sentimental con 87.900 euros por asesinato del hijo que tenían en común y con 626 euros por las lesiones sufridas. En la sentencia, que es recurrible ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia absuelve al acusado del delito de maltrato habitual que le atribuía la acusación particular en atención al veredicto emitido por el jurado, que no consideró probado que, durante el tiempo de convivencia, maltratara de forma habitual a su entonces novia.