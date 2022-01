En este sentido, señala que el contenido de las manifestaciones del menor a lo largo de la instrucción y en el juicio ha sido siempre el mismo, además de que no se encuentran motivos espurios por su parte para perjudicar al procesado, dado que "no se conocían de nada" .

Por el contrario, no considera "ni verosímil ni creíble" la versión del procesado, que "se ve contradicha palmariamente" por las grabaciones de las cámaras de seguridad". Y es que el acusado dijo haber ido al baño porque sangraba de la nariz, cuando en ninguna de las grabaciones se aprecia este hecho o que llevara un pañuelo o una mano en la nariz; y también señaló "que no tuvo ningún encuentro con el menor y que no coincidió en los lavabos con él".