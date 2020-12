El hombre utilizaba perfiles falsos o pseudónimos y llegó a concretar citas con más de 30 niñas, "aunque la mayoría de ellas no acudieron al encuentro", detalla el escrito. Además, a algunas de ellas llegó incluso a pedirles que enviaran fotos sin ropa y a una le envió una foto de contenido sexual.

El acusado había interpuesto un recurso -que ha sido rechazado por el Tribunal Supremo- por supuesta falta de credibilidad y contradicciones, alegando que las relaciones se llevaron a cabo de forma libre y consentida. No obstante, la sentencia concluyó que las víctimas no podían prestar consentimiento válido, "pues no eran conscientes de las consecuencias que se derivaban de sus actos, y eran especialmente vulnerables atendidas sus circunstancias personales".