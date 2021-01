Condenado a seis años de prisión por violar a una menor en Zarautz (Guipúzcoa)

La Audiencia de Guipúzcoa ha condenado a seis años de prisión al joven acusado de violar a una menor de 16 años en la localidad de Zarautz , durante las fiestas de San Pelayo de 2017. Además de la pena de cárcel por un delito de agresión sexual, el inculpado no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante siete años y deberá compensarla con 10.000 euros por los daños sufridos.

Durante el juicio por estos hechos, la Fiscalía y la acusación particular (que ejercía la familia de la perjudicada) solicitaron nueve años de reclusión para el procesado. Los hechos sucedieron la madrugada del 22 de junio de aquel año, en una casa abandonada del municipio costero a la que ambos jóvenes acudieron después de haberse conocido en la zona de bares.

La víctima , que declaró en la vista por videoconferencia interna desde una dependencia anexa a la sala de vistas para no mantener contacto visual con el agresor, explicó que en aquellas fechas se alojaba en casa de una amiga, a la que había acudido junto a otras compañeras desde fuera del País Vasco para disfrutar durante varios días de las fiestas.

La joven recordó que aquella noche todas ellas cenaron en el apartamento, donde estuvieron bebiendo antes de salir de fiesta sobre las 2:30 horas. Unas horas después, en torno a las 5:00 horas, conoció al procesado en un bar en el que bebieron una copa y continuaron alternando, hasta que en un momento dado el joven le dijo que iban a ir a un sitio "distinto", si bien ella ya "no era muy consciente de lo que pasaba" debido al alcohol que había consumido y "no estaba bien" para "entender" lo que sucedía, motivo por el que no tiene un "recuerdo claro" de cómo llegó hasta la casa abandonada.