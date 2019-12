Condenados a dos años de prisión los tres acusados de la venta de una menor después de acordar su matrimonio

Las diferencias entre etnias

Puesta en libertad

Finalmente, el Tribunal absuelve al joven del delito de abuso sexual ya que considera que "no existe absolutamente ninguna prueba" a este respecto puesto que ambos expresaron que las relaciones fueron voluntarias. Del mismo modo, la sentencia decreta la puesta en libertad de la madre de la menor , así como pide que se mantenga la situación de libertad para el resto de los acusados.

Hechos probados

En octubre de 2018, la madre de la menor le dijo a ésta que "debía pagarse la cantidad restante de la contraprestación", llegándose a un acuerdo para rebajar la misma hasta los 1.700 euros, y ese mismo mes el joven y su madre remitieron 500 euros a la progenitora de la chica.



La menor "reconoce que expresó su deseo a su madre de volver a Rumanía, lo que no transmitió a su pareja ni a su suegra, lo cual es sugestivo de que su situación en España, aunque también se evidencia un deseo de mantenerse con su pareja, no se correspondía con parámetros de plena autodeterminación". Respecto al joven, éste aseguró que pagó mil euros pero "no por la chica sino para contribuir a los gastos de la celebración", lo cual es habitual en Rumanía en la etnia gitana, “posteriormente envió 500 euros a su suegra para ayudarle con unas deudas que tenía".