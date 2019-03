Condenan a tres años y un día de cárcel a una canguro por dejar que un hombre abusara de la niña que cuidaba

La sentencia no deja de ser impactante. La mujer se encargaba de despertar, vestir, darle de comer, llevar e ir a buscar a la menor hasta el colegio. Una vez salían de la escuela, la acusada solía llevar a la niña hasta un parque en el que un hombre de avanzada edad la cogía, la sentaba entre sus piernas, le daba besos en la mejilla y en la boca y, en ocasiones, la cogía por las nalgas. No solo eso. Además de poner en bandeja al pederasta a la niña, la mujer vigilaba para que nadie viera al hombre tocar a la pequeña. No fue una gran vigilante, eso sí, porque varios vecinos del pueblo de Bellvís (Lleida) hubo testigos que contemplaron los hechos.