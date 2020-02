Condenan a un cirujano de Málaga que dejó que su paciente se hiciera sola las curas tras operarle el pecho

Desde El Defensor del Paciente, aunque no lo pueden cuantificar, sostienen que en el último año han aumentado las demandas por cirugías estéticas. No obstante, advierten que muchos casos no se denuncian porque los afectados no tienen dinero para sufragar el litigio. “Hay gente que pide un préstamo para la operación”, asegura Carmen Flores, presidenta de la Asociación.