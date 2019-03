Condenan a la Sanidad gallega por operar de sordera a un niño que en realidad tenía autismo

Sin embargo, a finales de 2006 una profesora de Ourense, especialista en audición y lenguaje, comenzó a sospechar que el niño no era sordo. El Sergas remitió entonces al menor a un centro especializado de Barcelona, que determinó que el niño "no era sordo, sino autista", con audición completa en el oído no vaciado, pero "no así en el otro" porque el implante había provocado su pérdida definitiva.