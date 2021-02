Condenan a un profesor a cuatro años de cárcel por abusar de uno de sus alumnos en Alicante

El tribunal le absuelve, en cambio, de la comisión de abusos sexuales sobre otros dos estudiantes , también menores, al no considerar acreditado que se produjesen los tocamientos que se le atribuían.

El menor relata que el abuso llegó a producirse 30 veces

Cárcel, inabilitación e indemnización a la víctima

En esta línea, la sentencia subraya que el menor víctima de los abusos no mostró en ningún momento deseo de perjudicar a su profesor y que su versión de los hechos fue siempre persistente .

No obstante, la Audiencia de Alicante no aprecia que los testimonios de los otros dos menores que también denunciaron supuestos abusos cumplan esos requisitos, por lo que los considera no probados.