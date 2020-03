El mundo volverá a la normalidad tras el coronavirus si se cumplen tres condiciones, según un epidemiólogo

El objetivo de los países que están luchando contra esta pandemia es “ ralentizar o aplanar la curva ”. En este sentido, explica, “no vamos a disminuir el número total de casos, pospondremos muchos casos, hasta que consigamos una vacuna , que lo lograremos, porque no hay nada en la virología que me asuste más que no conseguir una vacuna de 12 a 18 meses. Entonces, llegaremos al anillo de oro del epidemiólogo”, es decir, se creará una “inmunidad colectiva” del 70 u 80 por ciento porque mucha gente ya se habrá infectado y, además, se contará con una vacuna.

Pero, no habremos acabado con esto, en opinión del experto, hasta que hayan ocurrido tres cosas. En primer lugar, deberemos descubrir “si la distribución del virus se parece a un iceberg, que está a un séptimo del agua, o a una pirámide, donde vemos todo”, es decir, “si solo estamos viendo en este momento una séptima parte de la enfermedad real porque no estamos haciendo las suficientes pruebas”. En segundo lugar, deberemos crear un tratamiento, una vacuna o un antiviral. Y, por último, “quizá lo más importante”, cuando “comencemos a ver un gran número de personas, en particular enfermeras, proveedores de atención médica a domicilio, médicos, policías, bomberos y profesores que hayan tenido la enfermedad, sean inmunes y los hayamos examinado para saber que ya no son infecciosas”. A estas personas, tendremos que identificarlas “ya sea una pulsera de concierto o una tarjeta con su fotografía y algún tipo de sello en ella”.