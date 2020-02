Accidente de avioneta en Navarra: María se salvó de una muerte segura al olvidarse las llaves del coche

La mujer, explicó que había salido a la calle para dirigirse hacia su turismo, un BMW 320 del año 2000, con la intención de dirigirse a Pamplona. "He salido a la calle y he pensado que me había dejado la llave del coche en casa, así que he vuelto a entrar. En ese momento he escuchado un ruido muy estridente y he salido corriendo afuera para ver qué pasaba. No sabía si era el tren, pero entonces he visto todo rojo, todo en llamas". Inicialmente, no acertó a saber qué había chocado contra su coche. "No sabía si era un camión, una furgoneta o una grúa de coches, pero después he visto una numeración (la matrícula en el fuselaje de la avioneta) y he visto que era una avioneta.