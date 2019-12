El peligro de la nieve en la carretera: el 80 por ciento de los conductores no saben montar las cadenas

Si piensan viajar en coche este fin de semana o estos días de Navidad, es primordial informarse del estado de carreteras y del tiempo, y en el caso de las nevadas , no hay que olvidarse de las cadenas, que algunos conductores no saben colocar.

El 80 por ciento de los conductores no saben montar las cadenas o no lo han intentado nunca. Para ello se realizan talleres que enseñan a colocar las cadenas tradicionales, las que mas dificultad sostienen. También les enseñan a escoger las cadenas adecuadas y que los conductores se familiaricen con ellas. No sirve de nada llevarlas si no sabemos ponerlas.