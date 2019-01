La noche ha sido "catastrófica" para los conductores VTC: uno de los conductores recibió un disparo cuando circulaba por una vía de acceso a la A-3. Es por ello que se encuentran "muy enfadados" con el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, subrayando que no vela por su seguridad. Esto les ha llevado a reunirse en una Asamblea cuyo objetivo es acordar acciones encaminadas a exigir "respeto" como sector a la administración.

"Mañana seguiremos trabajando. No vamos a dejar de trabajar por el miedo", ha aseverado el sindicalista, quien ha insistido en que si la Delegación o media plantearán una queja formal. "Como no haya un muerto sobre la mesa, no se va a hacer nada", ha reprochado.