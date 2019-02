La congresista Ocasio-Cortez, superheroína en un cómic inspirado en ella

Alexandria Ocasio-Cortez no solo es la persona más joven dela historia en acceder al Congreso de Estados Unidos , sino que también puede presumir de ser la primera en tener su propio personaje de cómic. La partidaria del Partido Demócrata aparece como una heroína vestida con traje, equipada con su smartphone y siendo el azote de los republicanos.

Bajo el título 'Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force', la editorial Devil's Due lanzará un libro en el que la joven Cortez, ataviada con traje de ejecutiva y con un estilo a lo 'Wonder Woman', se enfrenta a sus contrarios en el Congreso.