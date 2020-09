La Consejería valenciana abre una investigación por presunto maltrato y abandono por estas imágenes en la residencia DomusVi en Lliria

Quien lo denuncia es una extrabajadora que, tras alertar de esa caída, ve impotente cómo pasan los minutos sin que nadie acuda. Da pavor ver la dificultad con la que come, sin ayuda, una anciana en silla de ruedas o cómo otro anciano ntenta recoger la comida derramada. Duele ver su soledad y el abandono al que los abuelos parecen sometidos. Ancianos sentados durante horas. "Se me caía el alma al suelo viendo el sufrimiento de estas personas, porque son personas. Cada día me iba a casa llorando", relata la ex trabajadora que ha grabado los vídeos hace 15 días.