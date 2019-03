La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pide un certificado de asistencia el 8M a los docentes

Educación subraya que respeta, "como no puede ser otra manera", el derecho a huelga recogido en la Constitución Española para todos los trabajadores que quisieron hacerla, pero también "de todos aquellos que quieran ir a trabajar ese día, como ha ocurrido el pasado 8 de marzo".

"Lo único que ha hecho la Consejería de Educación ha sido permitir a los directores de los centros que descarguen de la aplicación informática Raíces un certificado de asistencia de sus docentes para comprobar con ellos si asistieron ese día a la huelga o no. Básicamente para que los que trabajaron ese día, como ocurre en todos los trabajos de España, no se les descuente de su nómina de final de mes ", han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.

La respuesta de Comisiones Obreras

Por su parte, CCOO ha remitido a la Consejería un requerimiento contra esta medida, al entender que es ilegal. Considera que "no está amparado en absoluto por la normativa vigente, sino que, conforme a la reiterada doctrina y jurisprudencia, ningún funcionario está obligado a declarar si ha ejercido el derecho a huelga o no , ni a realizar aviso alguno o comunicación; en primer lugar, porque se frustraría el fin perseguido con la misma, que consiste en la visibilización de la interrupción del servicio; y, en segundo, porque expone al trabajador o trabajadora a la coacción".

CCOO quiere advertir de que el funcionario que no asistió el día 8 de marzo a su puesto de trabajo y no presenta justificación está ejerciendo su derecho a huelga al amparo de una convocatoria legal, por lo que "no puede ser obligado a efectuar ningún otro pronunciamiento individualizado".