Consejos para evitar estafas y comprar productos de segunda mano 'online' de forma segura

Sin embargo, los consumidores no son los únicos que ponen sus miradas en el 'eCommerce'. Y es que los ciberdelincuentes también aprovechan el incremento de las compras por Internet para llevar a cabo estafas y fraudes . Por ello, la compañía de compraventa geolocalizada Wallapop ha ofrecido una serie de consejos que hay que tener en cuenta para evitar ser víctimas de estafas.

Para no sufrir estafas y fraudes es recomendable que los usuarios desconfíen de las gangas, sobre todo en productos tecnológicos , ya que son aquellos que suelen tener los precios más elevados. Es posible que se trate de una falsificación o pueda dirigir a un sitio fraudulento.

En caso de que los usuarios duden de si el perfil del vendedor es verdadero o no, es importante ser precavido y comprobar las valoraciones y comentarios de compras anteriores, aunque también hay que tener en cuenta que existen usuarios que no han hecho ninguna venta anteriormente y, por ello, no cuentan con comentarios ni valoraciones.