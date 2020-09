Consejos para mejorar la ventilación de tu hogar

No importa si hace frío o calor en el exterior: airear tu casa es necesario y debes hacerlo cada día para que el aire que respiras se renueve y deje de estar “cargado". Las ventajas de introducir este gesto en tu día a día son muchas: descansarás mejor; liberarás sustancias nocivas y tóxicas (no olvides que ciertos aparatos, textiles, pinturas, barnices... liberan sustancias perjudiciales); reducirás la probabilidad de contraer resfriados, gripes y alergias ; expulsarás el dióxido de carbono acumulado y oxigenarás el aire; regularás la humedad (y evitarás la aparición de moho); reducirás la cantidad de polvo y dejarás pasar libremente la luz solar , tan beneficiosa para nuestra salud y para la limpieza y desinfección de tu casa.

Otro gesto que ayudará es la reducción del uso de electrodomésticos, ya que éstos cargan el ambiente. Procura también elegir pinturas y barnices no tóxicos, ya que, de lo contrario, este tipo de material generará sustancias que, lo notes o no, estarás inhalando cada día, perjudicando con ello tu salud. Mantener tu hogar ordenado y evitar la presencia de objetos pequeños o poco útiles que dificulten la limpieza también resulta de gran ayuda: no solo evitarás la acumulación de polvo, sino que mejorarás la sensación de paz en esa estancia. En la medida de lo posible, mantén tus cosas almacenadas de forma que no acumulen suciedad y opta por un ambiente en el que predominen las superficies despejadas.