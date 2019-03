En carnaval, especial atención a las lentillas y al maquillaje de los disfraces

El carnaval es una de las fiestas que más se celebra a nivel nacional e internacional. Miles de personas disfrutan disfrazándose de diferentes personajes, animales, objetos o modas que se han hecho virales durante el último año. Por eso mismo, la Organización de Consumidores y Usuarios ha lanzado a través de su página web una serie de recomendaciones y consejos para disfrutar de una carnaval tranquilo donde no se produzca ningún susto ni contratiempo en el momento de la preparación del disfraz .

-Extiende una capa de crema hidratante antes de usar el maquillaje en tu piel. La crema hará que la pintura no irrite la piel y, además, será mucho más fácil eliminarla después. Por otro lado, también se recomienda primero probar en tu mano el maquillaje y las pinturas que has adquirido para cerciorarse de que no se produce ninguna reacción alérgica. En el caso de sentir picor o escozor, retirarlo inmediatamente y lavar la zona con agua y jabón abundante.