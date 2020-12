Los consoladores de cerámica sacan los colores a la libertad sexual en Nueva Zelanda

Los consoladores de cerámica creados por la artista mexicana Iza Lozano han causado polémica en Nueva Zelanda, donde la presidenta de la Asociación de Alfareros de Wellington llegó a dimitir tras tratar de organizar sin éxito un taller sobre estos juguetes sexuales. "Me causa extrañeza que haya provocado tanto escándalo esta propuesta ya que la he presentado anteriormente en México", confiesa Iza Lozano, al recalcar que su intención no era "polarizar ni causar un conflicto en la comunidad. Creo que es importante la libertad de expresión y también me parece escandaloso el hecho de que las personas se indignen por una decisión o gusto personal, por el tema del placer del otro y de sí mismo", subrayó. El taller, programado para el 21 y 28 de noviembre, no se celebró debido a la oposición de comité de la asociación en Wellington a acoger la iniciativa.