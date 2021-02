Tras ser conectada a un ventilador para poder respirar, Verónica murió tres semanas después de haber visto la cara de sus gemelos. Su familia la describió como una persona amorosa, comprensiva y hermosa. La noticia es aún más trágica si cabe ya que su marido no pudo despedirse de ella .

"Me enamoré de ella hace dos años por su sonrisa y su sola su presencia. Hoy ya no puedo hablarle y ni siquiera pude despedirme. Por favor, hagan caso a las indicaciones, no hay que bajar la guardia", concluyó.