El aire de nuestras casas tiene 10 veces más sustancias contaminantes que el de la calle

Así, apuesta lo primero por reducir el número de productos de limpieza y recordar que "la casa no es un quirófano", por tanto no es necesario usar estos productos todos los días; no usar ambientadores sintéticos; reducir el uso de productos de limpieza en spray y apostar por los ecológicos; ventilar a diario el hogar; no abusar del PVC en las casas; o utilizar pinturas ecológicas y optar por muebles de materiales naturales.