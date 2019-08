Continúan las tareas de limpieza en Arganda del Rey tras la tormenta: "No sentía las manos"

Veinte minutos agónicos sujetando un tablón: "Hay que aguantar aquí a tope, eh"y Paco aguantó para que el agua no entrara en su bar, aunque tuvo momentos “que no sentía las manos” y el granizo helado se colaba por cada hueco.

Los vecinos tenían “mucho miedo” porque “no paraba de bajar agua se veían coches, contenedores y esto no paraba de llenarse”. Tanto se llenó que la oficina de Antonio parecía una piscina de bolas: “vimos que algo importante estaba pasando” bastaba con asomarse para ver coches arrastrados por la corriente. La riada llevaba una fuerza que asustaba y los pasillos de los mercados quedaron teñidos de blanco por culpa del granizo. “Veíamos que ya no podíamos sujetar y tuvimos que salir corriendo”, pero a alguno ni siquiera le dio tiempo a salir “estaba sujetando y me llevó hasta el fondo”, su brazo en cabestrillo recuerda la odisea, mientras en Arganda siguen limpiando “sin descanso, solo a desayunar” y reconstruyendo lo que el agua y el granizo arrasaron.