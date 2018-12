El contrato que la policía aconseja que padres e hijos firmen cuando compran un móvil

¿Pensando en regalar a tus hijos estas Navidades un móvil? No olvides firmar este contrato con ellos antes para que aprendan cuales son los peligros de Internet y evites que sean víctima de uno de ellos #InternetSeguro pic.twitter.com/cubc1BpPrG

2. ______________ empezará a usar el nuevo terminal con alguno de los padres y lo configurarán conjuntamente , además de hacer la instalación de apps y/o programas o juegos, tratando de tener las que se vayan a usar o pueden ser útiles, no más. Ambas partes conocerán qué utilidades y riesgos tienen cada una, para así evitar sorpresas.

3.Si el nuevo propietario del gadget es aún pequeño, se instalarán filtros parentales , de común acuerdo.En cualquier caso, instalará antivirus* y siempre se tendrá cuidado al abrir links extraños o instalar programas o archivos de fuentes no fiables, para evitar que le cuelen malware. Padres y el nuevo usuario instalarán apps rastreadoras de móvil y Tablet y que permitan gestionar y recuperar su contenido en caso de extravío; parches, tiritas o mero celo para tapar la webcam y así prevenir el uso ajeno de la webcam en ordenadores y portátiles*

5. El nuevo usuario se compromete a también a cumplir desde el principio unas normas de uso responsable , inteligente y respetuoso/educado hacia los demás en casa. El nuevo usuario demostrará que es lo suficientemente mayor como para respetar el horario, espacios y momentos en los que se puede utilizar el nuevo aparato (posible acceso a él en la mesa o no, ruidos en espacios comunes, distracción con él en ocasiones especiales escolares o familiares, normas de educación y saber estar*).

6. El nuevo usuario asume que, hasta que no sea un poco más mayor, sus padres o mayores de confianza conocerán siempre los códigos de acceso y contraseñas de su nuevo gadget y de mail, páginas, juegos, fotos y vídeos, apps* para su posible supervisión en seguridad, privacidad e imagen adecuada y respetuosa del contenido y acciones que este realiza. Además, el nuevo usuario de gadgets y ordenadores los utilizará en espacios comunes o fácilmente accesibles a los adultos.

7. Los padres se comprometen a no leer o supervisar más que la estricta comprobació n, respetar la intimidad del nuevo usuario con sus amigos REALES y entender que tiene su propio espacio para hablar de sus temas con sus contactos, siempre que se respeten las normas y a los demás.

10. En sus relaciones online (redes sociales, webs, foros, juegos en Red*), el nuevo usuario no agregarás a nadie que no conozcas en tu vida real* Desconfiará de todo lo que le cuenten y evitará facilitar datos personales a cualquiera.

12. El nuevo usuario del móvil se compromete a no tomar ni compartir ninguna foto íntima o que a sus familiares no le fuera a parecer apropiada* En caso de que le llegue alguna ofensiva o dañina para alguien, la borrará y exigirá que no se reenvíe.