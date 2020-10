La conversación entre Maje y Salva que llevó a su detención: "A ti no te va a pasar nada, yo sabré sacarte de esta"

He pensado en acabar con su vida. Es lo que le comentaba Maje a algunos de sus amantes a los que intentaban convencer de que era maltratada y que su marido tenía cáncer. A todos interpelía para ver si mostraban intención de acabar con su vida. Es el caso de Tomás que ha mostrado un chat de junio de 2017 donde él pregunta sobre cómo ha ido la guardia y si por la noche podían quedar. Ella contesta que ha tenido otro "pollo" con Antonio, que lo van a operar y que quiere que se quede con él. "Lo odio y quiero que se muera", asegura ella. Tomás dice "No me gustaría cruzármelo". Ella insiste en la maltrata y la machaca y él comenta "Te juro que lo voy a matar", pero inmediatamente dice Tomás "¿Has pensado en denunciarlo, yo te acompaño y te apoyo al 200 %". Ella dice he pensado en acabar con su vida, y él "yo también pero no vale la pena echara perder tu vida por esa rata asquerosa".