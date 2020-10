Corinna: "Letizia es un gran valor para el rey Felipe VI y yo soy víctima de la venganza de Sofía"

Corinna dice que la Casa Real sabía todo sobre el caso Noos

Corinna dice que la relación con el Rey se romió porque no quería ser parte de un harén

Corinna desvela que Don Juan Carlos y Sofía llevaban 30 años separados

La reina Letizia al menos ha encontrado un aliada en Corinna, que en una nueva entrega en la entrevista con OK Diario, destaca que pese a las reticencias de Don Juan Carlos en su momento, "tuve ocasión de conocerla y me pareció sumamente educada, muy profesional, muy amable, y pienso que es de hecho un gran valor para el rey Felipe y la monarquía española". No parece que tenga la misma opinión de Sofía, a la que ve detrás de la abdicación del Rey Don Juan Carlos como ya ha declarado en más de una ocasión de la mano de Rajoy. La idea de Corinna es que la reina quería el trono para su hijo Felipe VI, más receptivo a sus consejos. Corinna cree que ella es "víctima más que nada del afán de venganza de Sofía". Corinna desvela que llevaban décadas separados pero que mantenían las formas para servir a la Corona.

"No tenía motivo para verla como una rival. El Rey me explicó desde el principio, porque le pregunté lo que pensaría su esposa, cuál sería su postura si él entrara en una relación más seria. Y él me explicó claramente que Franco había arreglado aquel matrimonio inicialmente y que se habían distanciado después de que nacieron los hijos y que llevaban vidas separadas. Dijo que tenía un acuerdo con la Reina para representar a la Corona, pero que llevaban vidas totalmente separadas desde hacía 30 años".

En cuanto a Iñaki Urdangarín, Corinna dice que ella misma le ofreció empleo pero lo rechazó: "Se sentía presionado para mantener a su esposa, a la infanta Cristina, con las comodidades y condiciones que los padres de ella esperaban, y él no era más que un deportista y sus medios para lograr tal cosa eran limitados". Corinna atiza el fuego y dice que la Casa Real estaba al tanto de todo lo ocurrido en el caso Noos. "Me di cuenta de que la familia podía ser muy peligrosa, de que en el momento en que su imagen o su situación se viera amenazada, no dudarían en usar sin más a un inocente y en tratar de implicarlo falsamente".

¿Por qué rompió Corinna con el Rey? "Con el tiempo empecé a ver que no le era fiel a nadie, yo incluida, y también se hizo manifiesto que no lleva una doble vida. A menudo se habla de hombres que llevan una doble vida. Le era posible llevar multitud de vidas, así que no era fácil de llevar para nadie, y yo no quise ser parte de un harén".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comentado este martes las confesiones que la examiga del rey emérito Corinna Larsen ha dado a OK Diario señalando que "tiene una dudosísima reputación". "Y digo eso porque estoy aquí (en la televisión), que si no le diría la reputación que tiene esta señora", ha añadido. Aguirre se ha expresado así en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, un día después de que Larsen concediese una entrevista a okdiario en la que revelaba más detalles de su relación con el Rey Juan Carlos y acerca de la Casa Real.