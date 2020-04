El coronavirus acaba con los tiroteos escolares en EEUU

Para la mayoría de esos estudiantes, este es uno de los tramos más largos de su vida sin un tiroteo en la escuela. Como informó en Twitter el periodista del 'Washington Post' Robert Klemko, no ha habido un marzo sin un tiroteo en la escuela desde 2002, el año en que nacieron los estudiantes de último año de secundaria. En ese año, un estudiante de 13 años llevó un arma pero fue detenido antes de que pudiera apretar el gatillo.

En marzo de 2020, hubo varios casos de tiroteos en los campus escolares, pero ninguno que se ajusta a la descripción típica de un tiroteo en la escuela. Según 'Everytown for Gun Safety', una organización que rastrea la violencia armada en Estados Unidos, hubo un total de siete tiroteos que tuvieron lugar en campus escolares. Cuatro de esos tiroteos se clasificaron como descargas no intencionales, uno tuvo lugar entre adultos en un campo de fútbol de la escuela secundaria durante un fin de semana y dos ocurrieron en campus universitarios pero no se vieron involucrados estudiantes.