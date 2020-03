"No se pueden mantener 80 sueldos sin facturar": el ahogo de las pymes por el coronavirus

La decisión de suspender los servicios ha sido adoptada por la Comunidad de Madrid en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. “Son contratos suspendidos temporalmente, no de manera indefinida, que se refieren a servicios prestados en los centros educativos y que dependen de la presencia de los alumnos en los centros. No se puede pagar un servicio que no se está utilizando”, asegura la Consejería de Educación.