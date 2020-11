El coronavirus se lo pone difícil a los piojos: el distanciamiento social logra frenar el contagio de estos insectos

Necesitan el contacto directo para el contagio

" Por esta época y en otros años habríamos enviado numerosos escritos a los padres recordando tratamientos y forma de prevención de contagio, pero es que este curso no hay piojos ", explica Mariola Sanz, directora del colegio Nuestra Señora de los Ángeles de El Esparragal y presidenta de la Asociación de Directores de Primaria.

Los piojos no saltan ni vuelan, por lo que necesitan el contacto cabeza con cabeza para arrastrase de un cuero cabelludo a otro. "Y como estas situaciones no se dan porque los niños mantienen la distancia entre ellos, no hemos tenido problemas de este tipo", subraya la directora en La Opinión de Murcia.