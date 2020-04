Sube la factura de la luz por el confinamiento: claves para que no afecte a tu bolsillo

Cómo evitar sobrecostes

En primer lugar, y en vistas a ahorrar en las facturas, es recomendable no dejar nada en 'standby' . Esto quiere decir que deberemos apagar el pilotito rojo. Es mejor desenchufar nuestros electrodomésticos que dejarlos semiencendidos.

Además, debemos evitar los sobrecostes. Para ello regularemos nuestras neveras, que no superarán nunca los 5º C para el frigorífico y -18º C para el congelador. También ajustaremos la calefacción. La temperatura idónea son los 21ºC.