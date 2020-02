Los muertos por coronavirus en Italia siembran el pánico en Europa

Un turista italiano da positivo en Tenerife

“El COVID19 es una amenaza compartida. Solo podemos enfrentarla juntos y solo podemos superarla juntos”, ha recalcado la OMS, afanada no obstante en matizar que, si bien el coronavirus tiene sin duda potencial pandémico, todavía no hemos llegado a ese punto y por ello aún no se debe usar a la ligera la palabra ‘pandemia’. Aún no ha alcanzado esa escala, pero debemos prepararnos para ella; eso es lo que vienen a advertir.