Coronavirus: El Gobierno vasco estudia pedir a los médicos jubilados que se reincorporen

Aunque no ha aportado datos sobre la cifra de facultativos que están contagiados, el portavoz vasco, en Radio Nacional, ha reconocido que es "un factor de preocupación " en cualquier comunidad porque "el activo fundamental del que disponemos para plantar cara a la crisis es el colectivo sanitario y, en la medida en que se producen bajas en ese colectivo, la capacidad de respuesta se ve más limitada".

Ya se ha reforzado la sanidad vasca

Por ello, ha incidido, es "un colectivo a proteger de manera especial" y ya "hace semanas" en el País Vasco se recomendó "no propiciar encuentros en que se concentren mucho personal sanitario". Además, ha recordado que, ante la crisis del coronavirus, hace unas semanas se abrió una bolsa para dotar a los servicios de salud pública de personal adicional y también se está "considerando" la conveniencia de "abrir la posibilidad de que personal que esté recientemente jubilado se pueda incorporar " mientras dure la crisis.

"Es personal que está capacitado, está perfectamente formado y que tiene mucha experiencia y que podría ser utilizable en un momento determinado para responder", ha señalado Josu Erkoreka , que ha precisado que aún no se ha adoptado una decisión pero se exploran "diferentes alternativas parar reforzar los servicios de salud y evitar que se produzca que una indisponibilidad de un amplio colectivo de personal sanitario nos reste efectivos para responder a la crisis".

En relación a las medidas de autoprotección para el personal sanitario suficientes, ha indicado que las medidas son "todas las requeridas". "No hay personal sanitario que esté en primera línea que no cuente con el equipo absolutamente imprescindible para asegurar que la transmisión no se produzca", ha afirmado.