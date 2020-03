Los transportistas sobreviven estos días en sus camiones para que haya suministros

El coronavirus ha traído de la mano a España el estado de alarma y, con él, el confinamiento. Sin embargo, hay algunos profesionales que son esenciales para el funcionamiento diario del país y, por lo tanto, no pueden parar.

Uno de los trabajos que no ha cesado su actividad es el de los transportistas, que posibilitan que no nos falten alimentos o productos de higiene para nuestras casas estos días de confinamiento.

Ricardo tiene 59 años, casi 40 al volante, pero estos días son las más duros de su carrera. Otra jornada más le toca tirar de tupper. Pero parar no es una opción.