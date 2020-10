"Y no se cansan! De nuevo tenemos en circulación una comunicación #fake #phising #fraude que llega a través de email sobre una falsa multa de la #DGT." con este mensaje destapaba la DGT en su cuenta de Twitter esta nueva estafa.

"No piques, elimínalo directamente", continua informando. Además, explica que esta manera de comunicar las sanciones no es propia de la DGT en ningún caso: "No pinches en ningún enlace. DGT nunca comunica las sanciones así".